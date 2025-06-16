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Eski CHP Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Açıklama Geldi

CHP’DE ŞAİBELİ KURULTAY İDDİALARI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Geçtiğimiz günlerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Bu ziyaret sonrasında, şaibeli kurultay iddiaları hakkında birçok spekülasyon ortaya çıktı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin ayrıntıları merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den açıklama geldi.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU VE ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan CHP lideri Özgür Özel, ardından gazetecilere bazı açıklamalarda bulunarak durumu değerlendirdi. Özel şu şekilde konuştu: “Ekrem Bey, ‘Ben divan başkanı olarak kurultayda bir şaibe görmedim, siz genel başkan olarak gördünüz mü?’ diye soruyor. Genel başkan da ‘Öyle şey olur mu, ben video çekip, kurultayın tertemiz olduğunu söyledim’ demiş.”

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