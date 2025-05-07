Eski CHP Lideri Öymen Anıldı

HIFZIRRAHMAN RAŞİT ÖYMEN ANILDI

Hıfzırrahman Raşit Öymen, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in babası ve eğitim bilimi alanında önemli bir şahsiyet, vefatının 46’ncı yılında Ankara’daki mezarı başında anıldı. Anma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Altan Öymen, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda partili katılım sağladı. Törende, Hıfzırrahman Raşit Öymen’in mezarına çelenk bırakılarak dua edildi.

EĞİTİMDEKİ KATKILARINA VURGU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhuriyet’e önemli katkılar sunmuş eğitimcileri mezarları başında andıklarını ifade etti. Özçağdaş, “Şu anda Cumhuriyet’in kuruluş döneminden sonra eğitim alanında büyük katkılar sunan Hıfzırrahman Raşit Öymen’i anmak için buradayız. Öymen ailesi, eğitim alanında Türkiye’ye hizmet etmiş çok sayıda eğitimci ve pedagog barındırmaktadır. Hıfzırrahman Raşit Öymen de bu geleneği uzun yıllar sürdürmüş, Cumhuriyetçi eğitim anlayışını gelecek nesillere taşımıştır” dedi.

ÖĞRETMENLERE DESTEK

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, ailelerinde her zaman öğretmenlerin bulunduğunu belirtti. Öymen, “Atanan ya da atanamayan tüm öğretmenlere en içten dileklerimi sunuyorum. Bugünkü eğitim uygulamalarının daha iyi bir yöne evrilmesini, eğitimde reform hamlelerinin bir an önce başlamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MÜCADELECİ KİŞİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, amcası Hıfzırrahman Raşit Öymen’in mücadeleci bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaptı. Onur Öymen, “Örsan Öymen’i yazıları yüzünden tutuklamaya kalktıklarında amcam, ‘Bu konuda ne söylemek istersiniz?’ diye sorulduğunda, ‘Onu tutuklarlarsa Altan yazar, Altan’ı da tutuklarlarsa ben yazarım, beni de tutuklarlarsa bu ayıp onlara yeter’ demişti. Geri adım atmak onun doğasında yoktu. Ailece kendisiyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.