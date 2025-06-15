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Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Nişanını Kaybetti

HAPİS CEZASI NEDENİYLE ONUR NİŞANI GERİ ALINDI

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kesinleşen hapis cezası nedeniyle ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı verilen onur nişanını kaybetti. Resmi Gazete’de yayınlanan kararname doğrultusunda, 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüş olan Sarkozy’den Fransa’nın en değerli nişanı Legion d’honneur ve Ulusal liyakat nişanı geri alındı.

HUKUKİ SÜREÇLER VE YASALARIN ETKİSİ

Sarkozy’nin hapis cezası kararının kesinleştiği Aralık 2024’ten bu yana, ona verilen onur nişanının geri alınması bekleniyordu. Fransa yasaları gereği, bir yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası alan kişilerden onur ve liyakat nişanları geri alınıyor.

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