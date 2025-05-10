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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı CHP’ye Katıldı

BEDRİYE ŞAHİNBAŞ, CHP’YE KATILDI

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Ziraat mühendisi olan Şahinbaş’a, parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makam odasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

DEĞİŞİMİN SİMGESİ

Törendeki konuşmasında Bedriye Şahinbaş’ı “Değişimin simgesi” olarak tanımlayan Özgür Özel, “İsminizle onurlandık” şeklinde ifadelerde bulundu. Şahinbaş, Sözcü’ye yaptığı açıklamada ise “Ben Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in kadınıyım, dedem de CHP’liydi, ben de dede ocağındayım” dedi.

İKİNCİ EVLİLİĞİ VE BOŞANMA

Fuat Oktay, Bedriye Şahinbaş ile boşandıktan sonra 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile ikinci evliliğini gerçekleştirmişti.

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