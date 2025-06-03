Eski Cumhurbaşkanına 11 yıl hapis

ALMAZBEK ATAMBAYEV’İN CEZASI AÇIKLANDI

Eski Kırgız Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019’daki olaylarla ilgili yargılandığı davada 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bişkek’teki Pervomay İlçe Mahkemesi, Atambayev’i yasa dışı yollarla arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve Koy Taş köyünde 7-8 Ağustos 2019’da yaşanan olaylara katılma suçlarından dolayı suçlu buldu ve cezasını belirledi. Ayrıca, Atambayev’in mülküne ve devlet ödüllerine el konulması ile yüksek miktarda para cezasına çarptırılmasına da karar verildi.

DAVADA YARGILANAN DİĞER İSİMLER

Mahkeme, aynı davada yargılanan diğer isimler hakkında da kararlarını açıkladı. Eski Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Farid Niyazov ve eski milletvekili Ravşanbek Cernbekov, 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski milletvekilleri İrina Karamuşkina ve Asel Koduranova ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ek olarak, eski milletvekili Meerbek Miskenbayev ve Atambayev’in koruması Kanat Sagınbayev’e 5 yıl hapis verildi. Gazeteci Kunduz Joldubayeva’nın ise şartlı tahliyesine hükmedildi.

7-8 AĞUSTOS OLAYLARI VE ARBEDENİN NEDENİ

7-8 Ağustos 2019’da gerçekleşen olaylar, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat Ekibi’nin mafya lideri Aziz Batukayev’in 2013’te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma çerçevesinde Atambayev’in Koy-Taş köyündeki evine düzenlediği operasyonla patlak verdi. Atambayev’in evinin etrafında 1,5 aydır nöbet tutan destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbede sonucu 6 güvenlik görevlisinin rehin alındığı bildirildi ve operasyonda bir özel harekatçının hayatını kaybettiği iddia edildi. Atambayev’in evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ATAMBAYEV’İN ÖNCEKİ CEZALARI VE YARGILANMA SÜRECİ

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Alfa Özel Harekat Ekibi Başkan Yardımcısı Üsenbek Niyazbekov’u silahla öldürmekle suçlanan Atambayev, daha önce de mafya lideri Aziz Batukayev’in 2013’te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili davadan 11 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Yolsuzluk suçlamasıyla da 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Atambayev, 3,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yurt dışında tedavi görmek için serbest bırakılmıştı. Atambayev, 2011-2017 yıllarında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.