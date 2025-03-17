Eski Dansçı Tanyeli Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Eski oryantal sanatçısı Tanyeli’nin sağlık durumu son zamanlarda merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendiren sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.

TANYELİ KİMDİR?

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 54 yaşındaki sanatçının eşi İlker Sünnili’dir ve bu evlilik 2014 yılında gerçekleşmiştir. Tanyeli’nin çocukları Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kral’dır. Kariyerine erken yaşta adım atan Tanyeli, oryantal sanatını ülkemizde ve dünyada en iyi şekilde temsil eden önemli isimlerden biri olmuştur.

Tanyeli, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmiştir. Zorlu bir hayat mücadelesi sonrası dansa olan tutkusuyla sahnelere adım atmıştır. 1980’li yıllarda oryantal dansıyla büyük bir çıkış yaparak kendisinden söz ettirmiştir. Sahne enerjisi, dans yeteneği ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır ve Türkiye’yi çeşitli televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde temsil etmiştir. Dans eğitmenliği yaparak yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmuştur.

SAĞLIK SORUNLARI VE YAŞAMINA ETKİLERİ

Tanyeli, 2020’li yıllarda mide kanseri teşhisi almış ve bu süreçte güçlü duruşuyla sevenlerine ilham vermiştir. İlk evliliğinden ayrılan sanatçı, ikinci evliliğiyle 1996 yılından itibaren Avustralya’da yaşamaya başlamıştır. Tanyeli ve eşi İlker Sünnili, 2014 yılında Bodrum’da aile arasında yapılan küçük bir törenle evlenmiştir. Sanatçının “Dans Et Benimle”, “Turkish Belly Dances” ve “Dansın Kraliçeleri” isimli albümleri bulunmaktadır.