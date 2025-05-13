Eski Devlet Başkanı José Mujica Hayatını Kaybetti

Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica, Montevideo’daki çiftlik evinde 89 yaşında hayata veda etti. Uzun bir süre yemek borusu kanseri ile mücadele eden Mujica, hastalığın karaciğerine yayılmasının ardından tedaviyi kabul etmeyerek, kalan günlerini eşi Luca Topolansky ile birlikte doğanın içinde geçirmeyi seçti. Mujica’nın ölümü, Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi tarafından doğrulandı. Orsi, “Eski Devlet Başkanımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Devlet başkanı, aktivist, lider ve önder. Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar. Bize verdiğin her şey ve halkınıza olan derin sevgin için teşekkür ederiz” şeklinde açıklama yaptı.

JOSE MUJICA’NIN HAYATINA KISACA GÖZ ATALIM

20 Mayıs 1935 tarihinde Montevideo’da doğan José Mujica, genç yaşında tarımla ilgilenmeye başladı. 1960’lı yıllarda, ülkesinde sosyal adaletsizliklere karşı silahlı mücadele veren Tupamaros gerilla hareketine katıldı. Bu süreçte birçok kez tutuklandı ve yaklaşık 14 yıl cezaevinde kaldı. Demokratik sistemin yeniden tesis edilmesinin ardından siyasete meşru yollarla dönen Mujica, 1995’te milletvekili, 2000’lerde senatör ve 2005-2008 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Uruguay Devlet Başkanlığına seçilen Mujica, 5 yıl boyunca sosyal adalet, eşitlik ve özgürlük odaklı reformlar gerçekleştirdi.

MÜTEVAZILIĞIYLA DÜNYA ÇAPINDA İLGİ TOPLADI

Mujica, görev süresi boyunca gösterişli yaşam tarzlarından kaçınarak geniş bir ilgi gördü. Maaşının büyük bir kısmını hayır işlerine bağışlayan, 1987 model bir otomobil kullanan ve başkanlık konutu yerine kırsaldaki mütevazı çiftlik evinde yaşamayı tercih eden Mujica, halk arasında “dünyanın en yoksul devlet başkanı” olarak biliniyordu. Bu yılın başında verdiği bir röportajda, köpeği Manuela’nın yanına, kendi çiftliklerindeki sekoya ağacının dibine gömülme isteğini dile getirmişti.