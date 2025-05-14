Eski Devlet Başkanı José Mujica Vefat Etti

JOSÉ MUJICA’NIN HAYATINI KAYBETMESİ

Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica, 89 yaşında Montevideo’daki çiftlik evinde yaşamını yitirdi. Uzun bir süre yemek borusu kanseriyle savaşı veren Mujica, hastalığın karaciğerine yayılmasının ardından tedaviyi reddederek son dönemlerini eşi Luca Topolansky ile doğayla iç içe geçirmeyi tercih etti.

DEVLET BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Eski liderin ölüm haberini Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi doğruladı. Orsi, “Eski Devlet Başkanımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Devlet başkanı, aktivist, lider ve önder. Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar. Bize verdiğin her şey ve halkınıza olan derin sevgin için teşekkür ederiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

MUJİCA’NIN GEÇMİŞİ VE KARIYERİ

José Mujica, 20 Mayıs 1935’te Uruguay’ın başkenti Montevideo’da dünyaya geldi. Gençlik döneminde tarımla ilgilenen Mujica, 1960’lı yıllarda ülkesindeki sosyal adaletsizliklere karşı silahlı mücadeleye katılan sol görüşlü Tupamaros gerilla hareketinin bir parçası oldu. Uzun süre hapis yatan Mujica, demokratik rejimin tesis edilmesinin ardından siyasete dönerek 1995’te milletvekili, 2000’li yıllarda senatör ve 2005-2008 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yaptı. 2010’da Uruguay Devlet Başkanı seçilen Mujica, 5 yıllık görev süresi boyunca sosyal adalet, eşitlik ve özgürlükleri önceliklendiren reformlara imza attı.

MUJİCA’NIN MÜTEVAZILIĞI

Mujica, görev süresince gösterişli yaşam tarzından uzak durmasıyla dikkat çekti. Aldığı maaşın büyük bir kısmını bağışladı, 1987 model bir aracı tercih etti ve başkanlık sarayı yerine kırsaldaki mütevazı çiftlik evinde ikamet etti. Bu nedenle, halk arasında “dünyanın en yoksul devlet başkanı” olarak anıldı. Mujica’nın bu yıl verdiği bir röportajda, köpeği Manuela’nın yanına, çiftliklerini süsleyen sekoya ağacının dibine gömülme isteğini ifade ettiği biliniyordu.