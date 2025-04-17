Eski Dışişleri Bakanı Osman Çavuşoğlu Vefat Etti

ESKİ Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatı, büyük bir üzüntü yarattı. Uzun süredir tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren Osman Çavuşoğlu için siyasi parti temsilcileri taziye mesajları yayımladı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.” açıklaması yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun.” şeklinde duygularını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli bakanımıza ve Çavuşoğlu ailesine sabır-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.” ifadesini kullandı.

BAKANLARDAN TAZİYELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sn. Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun.” paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun değerli babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Merhumun mekanı cennet, makamı ali olsun. Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” şeklinde duygularını paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, AK Parti Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun değerli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımız başta olmak üzere Çavuşoğlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ülkemize uzun yıllar Dışişleri Bakanı olarak hizmet eden, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Osman amcamıza Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin.” şeklinde konuştu.

Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Önceki Dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu’na Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun.” şeklinde taziye mesajı yayımladı.