Eski Doğanbey’deki Cami Çöktü

CAMİ ÇATISI ÇÖKTÜ

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı, tarihi Rum evleriyle öne çıkan Eski Doğanbey Mahallesi’nde, caminin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir onarım bekleyen camide gerçekleşen bu olay, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Özellikle yağışlı havalarda daha büyük tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirten vatandaşlar, caminin acilen restore edilmesi gerektiğini vurguladı. Cemaate kapalı olmasına rağmen, yakında bağlanan hoparlör ile camide ezan okunmaya başlandığı ve bu süreçte hoparlör kablosunun birçok kez kesildiği iddia edildi. Mahalle halkı, “Yetkililer öncelikle caminin çatısını onarsın, ardından da kabloyu kim kesiyor araştırsın” diyerek tepkilerini ifade etti.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

Köy halkı, tarihi caminin bir an önce onarıma alınması gerektiğini ve kültürel mirasın korunması gerektiğini talep ediyor. Cami, mahalle için önemli bir değer taşırken, restorasyon sürecinin hızlandırılması gerektiği düşünülüyor.