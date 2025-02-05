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Eski Duvar Halılarından Şık Ceket Tasarımları

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DÖNÜŞÜM PROJESİ

Günümüzde birçok evin duvarlarını ve zeminlerini süsleyen kıymetli dokuma halılar, tasarımcı Özkan Karakuşoğlu’nun ellerinde şık ceketlere dönüşüyor. Geçmişte yaygın olarak evlerde bulunan bu halı ve kilimler artık sandıklarda unutuluyor. Bu duruma duyarsız kalmayan Özkan Karakuşoğlu, hâtıralarla dolu olan bu halı ve kilimleri modern moda dünyasına kazandırıyor. Beş yıl önce başlayan bu yaratıcı süreç, şu an dünya genelinde birçok alıcı buluyor.

ÇOCUKLUĞUNUZUN İZLERİ

Özkan Karakuşoğlu, bu tasarım serüvenine beş yıl önce başladığını ve “Yıllardır çocukluğumuzda duvarları süsleyen bu güzel halılardan neden giyilebilir bir şey olmasın diye düşündüm” diyor. Tasarımına başlarken halıların dokusunun sert ve rahatsız edici olduğunu fark ettiğini, fakat bazı tekniklerle bu dokuyu yumuşatmayı başardığını belirtiyor. Bu sayede ceketlerin giyildiğinde kadife kadar yumuşak bir his vermesi sağlanıyor. “Genelde yurt dışından çok ilgi görüyoruz, bu nedenle sık sık gönderimler yapıyoruz. Eski halılarınızı getirirseniz sizin için ceket yapabiliriz. Bu tasarımlar tamamen zamansız ve antika değerine sahip. Dolabınızda sakladıkça değerlerini artırıyorlar,” şeklinde ekliyor. “Ceketler hem çocukluğunuzu hem de hâtıralarınızı hatırlatacak ve bu sizi mutlu edecek,” şeklinde sözlerini tamamlıyor.

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