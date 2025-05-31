Eski Ehliyetler İçin Dikkat! 31 Temmuz

ESKİ EHLİYETLERİN YENİLEMESİ İÇİN SON TARİH

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Temmuz itibarıyla sonlanıyor. Bu tarihi geçiren ehliyetler ‘geçersiz’ duruma düşecek. 31 Temmuz’a kadar ehliyet yenilemek isteyenlerin yalnızca 15 lira ödemesi gerekirken, 1 Ağustos’tan itibaren bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselebiliyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl gerçekleştiriliyor?

ADIM ADIM EHLİYET YENİLEME REHBERİ

1- Randevu alımı

İlk olarak, işlemlere başlamadan önce NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması aracılığıyla nüfus müdürlüklerinden randevu almak gerekiyor.

2- Gerekli belgeleri hazırlayın

Başvurunu yapmak için, eski tip sürücü belgesinin yanı sıra 15 lira ödemesinin yapıldığına dair dekontun (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan) bulunması, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf bulundurulması isteniyor.

3- Başvuru yerine gidin

Tüm belgeler hazırlandıktan sonra, randevu alınan bir nüfus müdürlüğüne randevulu ya da randevusuz (bekleme süresi göz önünde bulundurulmalı, bu nedenle randevu almak tavsiye ediliyor) gidilerek başvuru işlemi gerçekleştiriliyor.