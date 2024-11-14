Eski Ehliyetler İçin Süre Doluyor!

ESKİ TIP EHLİYETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN SON TARİH

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sonunda bu belgeler geçersiz sayılacak. Yenilenmeyen eski tip ehliyet ile araç kullananlara idari para cezası uygulanıyor. 2022 yılında eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için verilen süre uzatılmıştı. Belirtilen süre sonuna kadar eski ehliyetini yenilemeyenler için geçerlilik sona erecek.

EHLIYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE?

Daha önce sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiği duyurulmuştu. Fakat İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu süreyi uzattığını açıklamıştı. Güncellemeye göre, ehliyetlerin son değiştirilme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş durumda.

EHLIYET YENİLEME ÜCRETİ

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyetle değiştirecek olanların ödeyecekleri ücret 13+2 TL olarak belirlenmiş.

EHLIYET YENİLEMEME CEZASI

İçişleri Bakanlığı, 2025 yılından itibaren eski ehliyetlerle trafiğe çıkılması durumunda 12 bin 978 TL ceza uygulanacağını açıkladı.

EHLIYET YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenileme randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi veya ALO 199 hattı üzerinden alınabiliyor. Gerekli evrakları ve yenileme ücretini yatıran bireyler, işlemlerini kolaylaştırabiliyor.

EHLIYET YENİLEMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin, eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 lira başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Genel müdürlük, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğuna, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağına ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağına dair önemli bir açıklama yaptı.