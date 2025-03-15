Eski Emniyet Müdürü FETÖ Üyesi Yakalandı

FAALİYETLERİYLE İLGİLİ YAKALANMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri elde etmek ve istihbarat faaliyetleriyle alakalı belgeleri toplamak gibi çeşitli suçlardan aranan A.Z.G’nin yakalandığını açıkladı. Bu kişi, Adana’da MİT tırlarının durdurulma sürecinde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmış ve FETÖ üyesi olarak tanımlanıyor.

CEZA VE YAKALAMA DETAYLARI

Yerlikaya, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, FETÖ üyelerini teker teker yakaladıklarını belirtti. Açıklamasında “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G, düzenlediğimiz operasyonla Ankara Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı” ifadesini kullandı.