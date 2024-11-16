More
Spor

Eski Erzurumspor Futbolcuları Vergi Borçları!

eski-erzurumspor-futbolculari-vergi-borclari

FUTBOLCULARIN VERGİ BORÇLARI BELİRLENDİ

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’da geçmiş sezonlarda forma giymiş olan Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza’nın vergi borçları tespit edildi. Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve halk arasında “vergi yüzsüzleri” olarak bilinen listede, bu beş futbolcunun isimleri yer aldı.

VERGİ BORCU MİKTARLARI AÇIKLANDI

Yayınlanan ilanda, Arvydas Novikovas’ın 308 bin 232 lira 63 kuruş, Mitchell Glenn Donald’ın 572 bin 670 lira 96 kuruş, Jugurtha Hamroun’un iki ayrı dosyası ile 1 milyon 338 bin 219 lira 22 kuruş, Petrus Boumal Mayega’nın 1 milyon 401 bin 42 lira 17 kuruş ve Arturo Rafael Mina Meza’nın 1 milyon 670 bin lira 95 kuruş vergi borcu olduğu ifade edildi. Toplamda bu borçların yaklaşık 5 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Mehmet Yalçınkaya Şener Şen ile Tanıştı”

Masterchef Türkiye'de jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, tanıştığı birisiyle sürpriz buluşmasını Instagram'da paylaştı ve mutluluğunu dile getirdi.
Ekonomi

Enflasyon Beklentileri Üzerine Değerlendirme

Bakan Şimşek, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 27,2'ye gerilemesini duyurarak, fiyat istikrarı için kararlılıkla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.