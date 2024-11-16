Eski Erzurumspor Futbolcuları Vergi Borçları!

FUTBOLCULARIN VERGİ BORÇLARI BELİRLENDİ

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’da geçmiş sezonlarda forma giymiş olan Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza’nın vergi borçları tespit edildi. Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve halk arasında “vergi yüzsüzleri” olarak bilinen listede, bu beş futbolcunun isimleri yer aldı.

VERGİ BORCU MİKTARLARI AÇIKLANDI

Yayınlanan ilanda, Arvydas Novikovas’ın 308 bin 232 lira 63 kuruş, Mitchell Glenn Donald’ın 572 bin 670 lira 96 kuruş, Jugurtha Hamroun’un iki ayrı dosyası ile 1 milyon 338 bin 219 lira 22 kuruş, Petrus Boumal Mayega’nın 1 milyon 401 bin 42 lira 17 kuruş ve Arturo Rafael Mina Meza’nın 1 milyon 670 bin lira 95 kuruş vergi borcu olduğu ifade edildi. Toplamda bu borçların yaklaşık 5 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi.