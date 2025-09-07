Olayın Gelişimi

Adana’da eski eşine şiddet uyguladıktan sonra gözaltına alınıp serbest kalan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 yaşındaki Ganime Sedef Bahçeci, şubat ayında geçimsizlik nedeniyle 28 yaşındaki eşi Asıf Can Ş.’den boşandı. İddiaya göre, Asıf Can Ş., kızını Karataş ilçesindeki yazlık evine götürmek istedi. Kızını tek başına göndermeyi istemeyen Bahçeci, eski eşiyle birlikte yazlık evine gitti.

Döverek Hastaneye Götürdü

30 Ağustos günü, Asıf Can Ş., boşandığı eşini küçük kızının gözleri önünde dövdü. Genç kadının durumu kötüleşince, şüpheli Bahçeci’yi motosikletle Karataş Devlet Hastanesi’ne götürdü ve “eşim merdivenlerden düştü” ifadesini kullandı. Ancak Bahçeci, eski eşinin getirdiği tehditlerden dolayı doktora bir şey söyleyemedi. Hastane doktoru ise yaptığı tetkikler sonucunda Bahçeci’nin Adana’daki tam teşekküllü bir hastaneye gitmesi gerektiğine karar verdi.

Yardım Çağrısı ve Anne Müdahalesi

Hastanede Bahçeci, annesine “öldürdü bu beni” mesajı gönderip yardım istedi. Bu durumu öğrenen annesi Sibel Kömür, hemen hastaneye giderek eski damadının elinden kızını kurtardı. Anne, kızıyla birlikte önce karakola gidip şikayetçi oldu; ardından Bahçeci’yi yeniden hastaneye götürdü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bahçeci, darp sonucu kırılan çene ve elmacık kemiğinden ameliyat olup platin takıldı.

Yeni Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan eski koca, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak Bahçeci’nin “Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil” açıklamasının ardından, Asıf Can Ş. bir kez daha gözaltına alındı. Yapılan mahkeme işlemleri neticesinde, şüpheli eski eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.