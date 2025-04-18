Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı Öldü

KAN DONDURAN CİNAYET OLAYI

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde, 18 Nisan Cuma sabahı saat 08.50 sıralarında meydana gelen korkunç bir olayda, Özbekistan uyruklu Rustom A., eski eşi Vasılahon Usmanova’yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Rustom A.’nın, 12 Mart’ta Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi ve sabah saatlerinde Usmanova’nın Merdan Sokak’taki evine gitti. Aralarında daha önce yaşanan problemler ve Usmanova’nın bir Türk vatandaşı ile evlenmesi üzerine çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir hale dönüştü. Tartışma esnasında Rustom A., eski eşini apartmanın giriş katına kadar sürükleyerek burada sırtından 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ZANLI YAKALANDI

Olay sonrası komşuların yardım çığlıklarının ardından, olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olarak bulunan Usmanova’yı hastaneye kaldırdı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçmaya çalışsa da, polis ekipleri kısa sürede Rustom A.’nın izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda zanlının, olay yerine yakın bir metruk binada saklandığı belirlendi ve burada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, Vasılahon Usmanova’nın, sadece bir hafta önce, 11 Nisan’da eski eşi hakkında “kasten yaralama” suçundan şikayette bulunduğu ve bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Yaşanan trajedinin görgü tanıklarından Nur Telsaran, o sabah saatlerinde çığlıklarla uyandığını belirterek şunları anlattı: “Yabancı biri olduğunu fark ettim, kadını apartmanın birinci katından sürükleye sürükleye aşağı indirdi. Burada, tam gözümün önünde, kadını defalarca bıçakladı. ‘Bırak kadını!’ diye bağırdık ama dinlemedi. Kadın galiba yeni evlenmişti, eski kocası da bu durumu kabul edememiş. Bir hafta önce de tehdit edildiğini söyleyip şikayette bulunmuş zaten. Ne yazık ki kurtaramadık.”

Olayın yaşandığı saatlerde dışarıda olan bir diğer mahalle sakini Ömer Yıldırım ise, “Sabah çocuğumu okula bırakıp eve döndüğümde sokakta büyük bir hareketlilik vardı. Ambulanslar, polis araçları… Sonradan öğrendik ki komşumuz, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüş. Zanlı hemen yakınımızdaki boş bir binaya saklanmış, polis kısa sürede yakalamış” şeklinde konuştu. Cinayet anı sonrası, zanlının olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı da öğrenildi.