Eski Eşi Ve Kayınvalidesini Vurdu

OLAYIN GELİŞİMİ

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde taksi şoförü Haydar Duman, akşam saat 19.00 civarında boşandığı eşi Damla Bakiler’in kızıyla birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı kullanan Duman, anne ve kızlarına ateş etti. Damla, Selin ve Nazan Bakiler kanlar içerisinde yere yığıldı. Duman daha sonra bir akrabasını arayarak 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi. Bu kişi, durumu polise bildirdi ve ekipler olay yerine geldi.

POLİS MÜDAHALESİ VE İNTİHAR

Polislerin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonda aradığı kişiye küçük kızı teslim etti. Ancak polislerin ikna çabalarına yanıt vermedi ve aynı silahla intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine içeri giren polisler, kanlar içinde yatan dört kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde Duman, eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler’in hayatlarını kaybettiği, Selin Bakiler’in ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayda eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, “Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu” şeklinde açıklamalarda bulundu. Haydar Duman’ın komşusu ve arkadaşı Mümtaz Eles, olaylara inanamadığını belirterek, “Geldiğimde pencerede başına tabanca dayamıştı. Polisler onunla konuşup ikna etmeye çalışıyordu” dedi.