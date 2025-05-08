Eski Eşini Metroda Vurarak Öldürdü

Olayın Gelişimi

Adana’da 54 yaşındaki Neriman Onur, eski eşi 58 yaşındaki Mehmet Ali Nayki tarafından metro alt geçidinde başından vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi, olayın ardından kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay Anındaki Durum

Olay, saat 18.00 civarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki metro alt geçidinde yaşandı. Neriman Onur, merdivenlere doğru yürüdüğü sırada arkasında elinde tabanca ile yaklaşan eski eşi tarafından fark edildi. Yardım çığlıkları atan Onur, kaçmaya çalıştı fakat Nayki tabancayı ateşleyerek onu başından vurdu. Olay yerinden kaçan şüpheli, çevredekilerin ihbarı üzerine polisin müdahalesiyle yakalandı.

Olayın Ardından Yapılan İncelemeler

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Neriman Onur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki’yi olayda kullandığı düşünülen tabanca ile beraber yakaladı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, Neriman Onur’un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü’nde şüpheli hakkında sorgulamalar devam ediyor.