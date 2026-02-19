Eski Eşini Ve Kuzenini Vuran Adam İntihar Etti

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan dört katlı Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Eski eşi Kübra Kılıç’ın (31) başka biriyle evleneceğini öğrenen Tolga Kuş (34), bu duruma tepki göstererek eski eşini telefonla aradı ve tartışmaya başladı. Tolga Kuş, eski eşinin evleneceğini istemediğini belirttikten sonra, Kübra Kılıç’ın yaşadığı daireyi basmaya karar verdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren Tolga Kuş, önce eski eşine saldırmaya başladı. O esnada evde bulunan Kübra Kılıç’ın kuzeni Zeynep Ayas, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Ancak, Tolga Kuş belindeki tabancayı çıkararak önce eski eşine, ardından da kuzenine ateş açtı. İki kadın kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Kuş tabancayı kafasına dayayıp ateş etti.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu hemen acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan polis, güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de Zeynep Ayas ve Tolga Kuş’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı durumda bulunan Kübra Kılıç, acil müdahaleler için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME VE OTOPSİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri detaylı inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da evde incelemelerde bulunarak ilgili tutanakları hazırladı. Olayda yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen detaylı inceleme kapsamında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.