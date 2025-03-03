Eski Eşini ve Partnerini Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’ndeki Şemsi Efendi Sokak üzerindeki bir sitede, 43 yaşındaki Özgür Ç. boşandığı eski eşi 37 yaşındaki Şüheyda A. ve onun birlikte yaşadığı 42 yaşındaki Faruk Öksüzoğlu ile karşılaştı. Bu karşılaşma sonucunda bir tartışma meydana geldi ve Özgür Ç. yanında bulunan tabanca ile her iki kişiyi vurdu.

YARALILARIN DURUMU

Tartışmanın hemen ardından olay yerine ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Faruk Öksüzoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Şüheyda A.’nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayın ardından, kaçan şüpheli Özgür Ç.’yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaçtığı adresi belirleyerek Özgür Ç.’yi yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, “Olaydan önce de birkaç kez uyarıda bulundum. Çocuklarımın annesine gittiğinde Faruk isimli kişinin orada olmasından rahatsız olduğumu söyledim. Olay günü sokak üzerinde karşılaştık. Çıkan tartışmada olay gerçekleşti” şeklinde ifade verdi.

ADLİ SÜRECİN BAŞLAMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özgür Ç., adliyeye sevk edildi. Olayın gelişmeleri ve adli süreç hakkında detaylar bekleniyor.