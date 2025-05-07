Eski Eşini Vuran Koca Yakalandı

ADANA’DA CİNAYET OLACAK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde, 54 yaşındaki Neriman Onur, 58 yaşındaki eski eşi Mehmet Ali Nayki tarafından metro alt geçidinde başından vurularak öldürüldü. Olay sonrasında cinayet şüphelisi olan eski koca, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi’ndeki metro alt geçidinde gerçekleşti. Neriman Onur, merdivenlere doğru yürürken, arkasından elinde tabanca ile yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki’yi fark etti. Onur, bu durumu görünce çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Ancak Nayki, tabancayı ateşleyerek onu başından vurdu ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Onur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS YETKİLİLERİ OLAYI ARAŞTIRIYOR

Bölgeye ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait Motosikletli Yunus Timleri, cinayete karıştığı değerlendirilen tabanca ile birlikte Mehmet Ali Nayki’yi yakaladı. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Neriman Onur’un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli hakkında emniyet müdürlüğünde sorgulama yapılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.