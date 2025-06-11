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Eski Eşini Vurarak Öldüren R.D. Adliyeye Sevk Edildi

Olayın Gelişimi

Zonguldak’tan Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının bulunduğu Sakarya’nın Adapazarı ilçesine gelen eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Olay, Değirmenhan Sokak üzerinde gerçekleşti. Zonguldak’ta yaşayan 48 yaşındaki Emir K., çocuklarını ziyaret etmek üzere Sakarya’ya geldiğinde, eski kocası 42 yaşındaki R.D. ile buluşarak, çocuklarının evinde bir tartışma başlattı.

Tartışmanın Büyümesi

Tartışma kısa sürede büyüdü ve bu sırada R.D., yanındaki ruhsatsız tabancayı çıkararak eski eşine ateş etti. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı olan Emir K., olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Emir K. hayatını kaybetti.

Adli Süreç

Eski koca R.D. ise olay sonrası gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olay, çevrede büyük bir üzüntü yaratırken, polis ekipleri konu ile ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

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