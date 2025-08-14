Eski Eşinin Ailesinden Silahlı Saldırı

SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANMA OLDU

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, eski eşinin babası ve kardeşleri tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir şahıs bacağından yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay Bağcılar Mahallesi’nde 1109. Sokak’ta meydana geldi. Babasının evine gelen bir şahıs, eski eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Saldırının ardından bölgedeki durumu öğrenen polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Bacağından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Yaralanmanın, şahsın sürekli alkol alarak eski eşine tehdit mesajları göndermesi nedeniyle meydana geldiği bildiriliyor.