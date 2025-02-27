Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Zeman Hastaneye Kaldırıldı

ZDENEK ZEMAN HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe’nin geçmiş dönem teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İtalya medyasında yayımlanan haberlere göre, güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zeman, Roma’daki bir hastaneye felç şüphesiyle yatırıldı.

77 yaşındaki Çek teknik adamın sağlık durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Zeman, kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği belirtildi.

Kariyerinde İtalya’nın Parma, Lazio, Roma ve Napoli gibi birçok takımı çalıştıran Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe’de görev yapmıştı. Son olarak Pescara takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, Şubat 2024’te sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı.