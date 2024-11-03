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Spor

“Eski Futbolcu Mesut Özil’in Sınav Anları”

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MESUT ÖZIL MOTOSIKLET EHLİYETİ SINAVINDAYDI

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy’de motosiklet ehliyeti almak için girişimde bulundu. Özil’in sınav esnasında motosiklet kullanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. A1 motosiklet ehliyetini almak üzere saat 10.45’te Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru’nda sınava girdi.

SINAVDA HERKES ŞAŞIRDI

Sınav kurulunun isim benzerliği sebebiyle karıştırdığı düşünülse de, eski futbolcunun gerçekten sınavda yer alması herkesi şaşırttı. Özil’in motosiklet kullanma anları görüntülere yansıdı.

KARİYERİNE ALMANYA’DA BAŞLADI

Mesut Özil, kariyerine Almanya’da adım attı. Bundesliga takımlarından Werder Bremen’de gösterdiği üstün performans sonrası Real Madrid’e transfer oldu. Ardından Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi kulüplerde futbol oynamaya devam etti.

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