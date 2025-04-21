Eski Galatasaray Futbolcuları, Cizre’deydi

GALATASARAYLI ESKİ FUTBOLCULAR CİZRE’DE GENÇLERLE BULUŞTU

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında eski futbolcular, ilçeyi ziyaret etti. Dernek Başkanı Levent Nazifoğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri Mecit Çetinkaya, Yalçın Kaya ve Bülent Alkılıç’ın yanı sıra, Galatasaray’ı temsil eden Mert Korkmaz, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Altan Aksoy, Orkun Uşak, Murat Aksoy ve Ramazan Pınar, Kaymakamlığı ziyaret etti ve Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile görüştü. Sonrasında Cizre Dengbej Evi’ne geçen ekip, burada dengbejler ve gençler tarafından Kürtçe türkülerle karşılandı.

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR, SORULARI YANITLADILAR

Cizreli gençlerle bir söyleşi düzenleyen dernek üyeleri, tecrübelerini paylaştı ve gençlerin sorularını yanıtladı. Kaymakam Baycar, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olan Çetinkaya’yı birkaç ay önce ilçede misafir ettiklerini ve bugünkü programın o dönemde planlandığını belirtti. Baycar, futbolun emektarlarını Cizre’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu bölge, ülkemizin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir bölgedir. Cizre, tarihi ve kültürüyle görülmesi gereken yerlerden biridir. Böyle bir ilçede bu programı yapmak çok önemli ve anlamlı.” ifadelerini kullandı. Gençlerin, idol olarak gördükleri futbolculara sorular sormak için fırsat yakaladıklarını anlatarak, “Bu fırsatları tanıdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

FUTBOLCULAR İLÇE HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Nazifoğlu ise ilçede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe halkına misafirperverliği için teşekkür etti. “Bugün burada değerli futbolcu arkadaşlarımla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gördüğüm kadarıyla burada dostluk kazandı.” diye ekledi. Eski futbolcu Cihan Haspolatlı, Diyarbakırlı olduğu için bu topraklara yabancı olmadığını belirtti. “Buradaki gençlere örnek olup moral verebildiysek ne mutlu bize.” ifadelerini kullanan Haspolatlı, oldukça güzel bir program yapıldığını aktardı.

GENÇLERLE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER

Hasan Kabze, Cizre’de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Altan Aksoy ise ilk defa Cizre’ye geldiğini ve buradaki ortamın çok hoş olduğunu söyledi. “Dengbejleri tanıdık, çocuklar güzel sorular sordular ve çok harika bir gün geçirdik.” şeklinde konuşan Aksoy, bu tür etkinliklerin devamını beklediğini belirtti. Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren sporculara Galatasaray forması hediye edildi.