Eski Gol Kralı Boupendza’nın Ölümü Şok Etti

Bir dönem Hatayspor forması giymiş olan Süper Lig’in eski gol kralı Aaron Boupendza’nın Çin’de 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Boupendza’nın düşüşünden önce kardeşinin eve geldiği ve bu durumun ardından aralarında bir tartışma yaşandığı iddia ediliyor.

SORUŞTURMA VE İHTİMALELER

Olayın ardından Çinli yetkililer soruşturma başlattı. Soruşturmacılar, Boupendza’nın ölümüne ilişkin üç ihtimal üzerinde duruyor. İlk olarak, Boupendza’nın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Diğer bir ihtimal, futbolcunun apartmanın 11. katından kazara düştüğü yönünde. Üzerinde durulan son ihtimal ise, kardeşi ile yaşadığı tartışmanın düşüşüne sebep olabileceği yönünde.