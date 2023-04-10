Eski hakem milletvekili adayı oldu

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti’den milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti’nin Antalya’dan 7. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Uzun yıllar Türk futboluna hakem olarak hizmet veren ve FIFA kokartı da takan Müftüoğlu, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapmıştı.

Eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AK Parti’den Antalya 7. sıradan milletvekili adayı oldu. Türk futbolunun yakın döneminde adından söz ettiren FIFA kokartlı eski hakem Müftüoğlu, 2015 yılında Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapmıştı.

9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Kuddusi Müftüoğlu, İngilizce, Almanca ve Fince bilmektedir. Bir diğer Süper Lig hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu ile kuzendirler.

2014’TE HAKEMLİĞİ BIRAKTI

Antalya’da açılan hakemlik kursuna beraber başvurmuşlardır. 31 yıldır hakemlik yapan Kuddusi Müftüoğlu, Süper Lig’deki kariyeri 2000-2001 sezonu 11. haftasındaki Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başladı. 12 Ocak 2014 tarihinde Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçıyla birlikte hakemlik kariyerine nokta koydu.

10 dakika bu maçı yöneten Müftüoğlu, 10. dakikada oyunu durdurdu ve futbolcuların omuzlarında kenara gelerek kariyerini bitirmiş oldu. Bu maçın geri kalan kısmını kendisi gibi hakem olan kuzeni Mustafa Kâmil Abitoğlu yönetti.

11 Temmuz 2015’te Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.

MESUT ÖZİL İDDİASI YALAN ÇIKTI

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil’in AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddiaları asılsız çıktı.

YSK’ya teslim edilecek listelerin son gününde Mesut’un da milletvekili adayları arasında bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak haberler asılsız çıktı.