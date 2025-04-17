Eski Hatay Belediye Başkanı, Mahkemeye Dava Açtı

CHP KURULTAYI İPTAL DAVALARI

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtılar. Bu davalar, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi. İlk duruşma ise bugün gerçekleştirilecek. Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, CHP, davalara ilişkin cevabını mahkemeye sundu. Davanın reddini talep eden CHP, mevzuat hükümlerini de hatırlattı. CHP’nin dilekçesinde “Kongrede alınan bir kararın iptali karar tarihinden en fazla üç ay içerisinde istenebilir. Dolayısıyla dava süresi içerisinde açılmamıştır.” denildi.

DELEGE İFADELERİ VE ŞAİBE İDDİALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya savcıya ifade verdi. 2022’de CHP’ye katıldığını ve Erzurum Uzundere ilçe başkanı olarak görev yaptığını, ayrıca CHP 38. Olağan Kurultayı’nda delege olarak oy kullandığını anlattı. Gögerkaya, kurultayda oyunu Özgür Özel’e verdiğini, o dönemde Erzurum il başkanının Serhat Can Eş olduğunu belirtti. Eş’in, kurultaydan önce Erzurum delegeleriyle toplantı yaparak iki liste hazırladığını ve bunları delegelere dağıttığını ifade etti. Gögerkaya, “Listenin birisini Özgür Özel için, diğer listeyi de Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladı.” sözlerini aktardı. İki listenin olmasının sebebinin, her iki genel başkan adayıyla görüşerek kendisine en çok menfaati teklif eden kişiyi desteklemek olduğunu vurguladı.

KAMPAİNYA İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER VE PARALI TEKLİFLER

Gögerkaya, ifadesinde Serhat Can Eş’in, Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu ile resim paylaşıp desteğini açıkladığını belirtti. Ayrıca, İstanbul dönüşünde Özgür Özel’le görüşüp ona da destek bildirdiğini kaydetti. Erzurum delegeleri olarak bu duruma tepki gösterip Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini ve kendisine desteklerini belirttiklerini ifade etti. Kurultaydan bir gün önce, Serhat Can Eş, yanında Erturan Alagöz ve Abdulkadir ile birlikte bir mekana gittiklerini anlattı. Burada, Eş’in kendilerine “Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım.” dediğini ve cebinden para çıkardığını açıkladı. Gögerkaya, 1000 dolar aldığını, fakat hiç kullanmadığını belirtti. Arkadaşına 1500 dolar teklif ettiğini ve Abdulkadir’in teklifi reddettiğini söyledi.

IMZALANAN EVRAKLAR VE ŞAİBELER İDDİALARI

Gögerkaya, imzaladıkları evrakların ardından Şaban Sevinç isimli gazetecinin bu evrakı sosyal medya üzerinden paylaştığını kaydetti. Ayrıca, Erzurum delegelerinden bazı kişilerin para aldıklarını duymadığını belirtti. Eş’in, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmalarını istediğini ve oy pusulasının fotoğrafını çekip kendisine göndermelerini talep ettiğini ifade etti. Kurultay günü oyunu Özgür Özel lehine kullandığını ve fotoğrafını çekerek Eş’e gönderdiğini aktardı. Kurultay bittikten sonra geri döndüklerinde, delegeler ve partililer arasında şaibe iddialarının çokça konuşulduğunu söyledi. Gögerkaya, bu şaibe iddialarının araştırılıp gerçeğin ortaya çıkmasını, varsa tespit edilecek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.