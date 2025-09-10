Gündem

Eski HDP Başkanı Öldürüldü!

OLAYIN BAŞLANGICI

Muş’un Bulanık ilçesi merkezinde, öğleden sonra meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma hızla silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ardı ardına gelen silah sesleri dikkat çekerken, çevrede büyük bir panik yaşandığı gözlemlendi.

KURŞUNLARIN TACİĞİ

Çatışma sırasında kurşunların hedefi olan beş kişiden iki tanesi, eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan üç kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye hızla kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Olay sonrası, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş çaplı önlemler almakta ve olayla ilgili bir soruşturma başlatılmış durumda. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, kamuoyunda büyük bir etki yaratırken, olayın hem siyasi hem de adli boyutları detaylı bir şekilde inceleniyor.

