Eski HDP Milletvekili Güzel’in Davası Devam Ediyor

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçuyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in davası devam ediyor. Duruşma, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans ile duruşmaya katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen belgeleri okuduktan sonra tanık olarak dinlenmesi istenen Ş.E’nin adres değişikliği nedeniyle ulaşılamadığını bildirdi.

TALEPLER VE SAVUNMALAR

Sanık Semra Güzel, duruşmada hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi. Uzun süredir tutuklu olduğunu ifade eden Güzel, “Yıllardır delil niteliğinde olmayan ama dosyaya şişirilmek için getirilen şeyleri konuşuyoruz. Yalandan ibaret olan delillerle yıllardır tutukluyum. Ben beklemek istemiyorum, bu bir rehin politikasıdır. Tahliyemi talep ediyorum.” diye konuştu. Mahkeme savcısı ise sanığın üzerine atılan suçun niteliği ve kaçma şüphesi dolayısıyla tutukluluğun devamını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin uzun süre tutuklu olduğunu ve bu durumun bir cezaya dönüştüğünü savunarak tahliye talebinde bulundu.

DAVA GEÇMİŞİ VE GÖRÜŞME TARİHİ

Mahkeme, beyanların ardından ara kararını açıkladı ve Güzel’in mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi. Olayın geçmişinde, 2017 yılında Adıyaman’da PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda yer alan fotoğraf nedeniyle Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. İfadesi alınmak üzere davet edilen Güzel’in adresine ulaşılamaması üzerine “yakalama kararı” çıkartıldı. Güzel, 2 Eylül’de sahte kimlikle İstanbul’dan Edirne’ye yol alırken yakalanmıştı. Bu süreçte, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair karar TBMM tarafından verilmişti ve milletvekilliğinin düşürülmesi 23 Aralık 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Güzel’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.