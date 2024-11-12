“Eski İsrail Başbakanı Olmert’in Açıklamaları”

PARİS BARIŞ FORUMU’NA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen 7. Paris Barış Forumu’nda “İsrail-Filistin: 2 devlet için bir plan ve barış için bir plan” başlıklı bir oturum düzenlendi. Bu oturumda yer alan Olmert, 2008 yılında sunduğu iki devletli çözümün Orta Doğu’da ve bu bölgedeki milyonlarca insanın yaşamında köklü değişiklikler yaratabileceğini ifade etti.

OLMERT’İN DEĞERLENDİRMESİ

Olmert, “7 Ekim olayları unutulmaz ve affedilemez ve onu tetikleyen koşullar göz önüne alındığında savaş kaçınılmazdı. Bunu çok daha önce de söyledim, bence savaş durmalıydı.” şeklinde konuştu. “Hamas’ın askeri kapasitesini yok ettik.” diyen Olmert, Gazze’de masum Filistinli sivillerin de hayatını kaybettiğini vurguladı. “Gazze’yi yok ettik. Terörist olmayan, teröre katkı sağlamayan Gazze’deki 2 milyon vatandaşın hayatı üzerindeki etkisi korkunç.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM VE GAZZE’DEN ÇEKİLME GEREKÇESİ

Olmert, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri harekâtlarını durdurması gerektiğini ve esirleri kurtarıp hapisteki Filistinli tutsakları serbest bırakmasının önemine dikkat çekti. “Gazze’den çekilmeliyiz ve başka bir gücün Gazze’ye girmesine izin vermeliyiz, bu gücün görevi Hizbullah’ın veya başka terör gruplarının İsrail devletine yönelik saldırılarını önlemek olmalı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistinlilerin yeni bir yönetim oluşturarak, uluslararası toplum ve İsrail’in desteğiyle Gazze’yi yeniden inşa etmesi gerektiğini belirtti. Bu yaklaşım, bulundukları noktadan oldukça farklı bir yönelime geçiş sağlayacak diye ekledi.