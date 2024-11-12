“Eski İYİ Partili Başkan CHP’ye Geçiyor”

MUSTAFA BIYIK YARIN CHP’YE KATILIYOR

Eski İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup toplantısında partiye üye olacak. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Yomra Belediye Başkanı olarak seçilen Bıyık, İYİ Parti’den istifa edip bağımsız olarak siyaset hayatına devam ediyordu. Yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Mustafa Bıyık’a rozet takacak. Bıyık, eski CHP Trabzon Milletvekili Erdi Çakır’a sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

MUSTAFA BIYIK HAKKINDA KISACA

Mustafa Bıyık, 1981 yılında Trabzon’un Yomra ilçesinde dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı. Bıyık, 2019 ve 2024 yıllarında iki kez Yomra Belediye Başkanı seçildi. Ayrıca, 2021 yılında maruz kaldığı silahlı saldırı olayı ile de gündeme geldi; ancak bu saldırıda yara almadı.