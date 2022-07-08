Eski Japonya Başbakanı vuruldu

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara’da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı.

Kyodo ajansı, eski başbakanın durumunun ağır olduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu duyurdu.

Abe’ye çifte ile ateş açan 42 yaşındaki saldırganın yakalandığı öğrenildi.

NHK televizyonu da Abe’nin saldırının ardından muhtemelen kalp krizi geçirdiğini kaydetti.

Japonya’nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.