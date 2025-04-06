Eski Kahta Kalesi’ne Ziyaretçi Akını

RESTORASYON SONRASI ZİYARETÇİLERİN AKINI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan ve deprem nedeniyle hasar gördükten sonra yeniden restore edilen 2 bin yıllık Eski Kahta Kalesi, bayram tatilinde büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Kocahisar Köyü’nde bulunan kalede, 2005 yılında başlayan ve üç aşamada sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 2022 yılının Ağustos ayında turizme açıldı. Ancak, 6 Şubat depremleri sırasında kalenin bazı bölümleri zarar gördü. Deprem sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, kalede 4. etap restorasyon çalışmalarına hemen başladı. 2023 yılı Temmuz ayında başlanan çalışmalar tamamlandığında, kale 2024’ün ortalarında tekrar misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

GÜNLÜK ZİYARET SAYISI ARTMIŞTIR

Hitit Dönemi’nden beri 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapan kaleye, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişi gelerek ziyaret etti. Günlük ortalama 500 kişinin ziyaret ettiği Eski Kahta Kalesi, hem yerli hem de yabancı turistlerin sıkça uğradığı bir nokta haline geldi. Ziyaretçilerle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Depremden zarar görmüş olan Eski Kahta Kalesi yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yaklaşık 6 ay önce açıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan tatilde günde 500 kişi ziyaret ediyor. Buraya gelen insanlar, Memlük dönemine ait olan tarihi Eski Kahta Kalesi’ni çok beğendiklerini söylüyorlar” şeklinde konuştu.