Eski Karayolu, Suların Çekilmesiyle Göründü

GÖLETTEKİ SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Adıyaman’da yer alan Çamgazi Baraj Göleti’nin altında kalmış olan eski Adıyaman-Gölbaşı karayolu, yaz mevsiminde meydana gelen sıcak hava nedeniyle su kaynaklarının kurumasıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Daha önce Adıyaman-Gölbaşı karayolu olarak kullanılan Yarmakaya yolu, Çamgazi Baraj Göleti’nin sularının altında kalmıştı. Ancak bu yıl, kaynak sularının ve yağmur suyunun azalmasıyla göletteki su seviyesi düştü ve karayolu tekrar görünür hale geldi. Şimdi araçlar bu yol üzerinden geçebiliyor. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte çiftçilerin sulama sistemleri ise açıkta kalmış durumda.

ÇİFTÇİLER MAĞDUR OLDU

Su kaynaklarının tükendiğini dile getiren Ali Sizer isimli bir çiftçi, “Çamgazi Göleti’nin olduğu bölgedeyiz. Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış. Sular çekildi. Bu Adıyaman-Gölbaşı yolu çoğu zaman sular altında kalırdı eskiden. Biz yüzerdik. Gençler gelir yüzerdi. Ama maalesef sular bitti. Çiftçi mağdur” ifadesini kullandı.

YAĞMUR SUYU YETERSİZLİĞİ HOROZLADI

Bir diğer çiftçi Cemal Mama ise, “Sulamayı işte bu baraj göletinden çekiyorduk. Küresel ısınmadan dolayı baraj göz önünde, sular çekildi. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, sularımız eksik. Derelerimizden bile sular akmıyor artık. Yağmur sularıyla, kaynak sularıyla kışın birikiyordu, yazın da kullanıyorduk. Şuanda kışın bile doğru düzgün yağış yağmıyor, yok yani. Gördüğünüz yol suyun altında kalırdı yani, araçlarla dahi geçemezdiniz, komple suyun altına gömülürdü ancak bu sene göz önünde” şeklinde konuştu.

