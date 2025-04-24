Eski Kartpostallara İlgi Artıyor

YENİ NESLİN NOSTALJİYE OLAN İLGİSİ

Eskişehirli sahaf Devran Gökay, yeni neslin eski kartpostallara olan ilgisini paylaşıyor. Yıllardır bu değerli ürünü dükkanında bulunduran Gökay, Eskişehir’de 7 yıldır kartpostal satışı yaparak nostalji tutkusunu mesleğiyle birleştiriyor. Kartpostalların hala önemli bir yer edindiğini söyleyen Gökay, hem eski hem de yeni tür kartpostallar ile farklı kuşaklara hitap etmeye çalıştığını belirtiyor. Üniversite yıllarında hiç karşılaşmadığı arkadaşlarıyla mektuplaşarak ve kartpostal göndererek iletişim kurduğunu anlatan Gökay, bu deneyiminin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade ediyor.

YENİ NESİLİ HEYECANLANDIRMAK

Gökay, mesleğinin en keyifli yanlarından birinin yeni neslin nostaljik ürünlere olan ilgisini canlandırmak olduğunu vurguluyor. “7 yıldan beri kartpostal satıyorum. Ben kendi adıma kartpostalların nostaljik bir değer olduğuna inanıyorum. Esnaflığımda da kendi sevdiğim şeylere yöneliyorum” diyor. Gökay, üniversite dönemi boyunca mektuplaştığı ve kartpostal gönderdiği arkadaşlarından bahsederek, yeni kuşağın belli şeylere karşı ilgisini artıracak ürünlerin genellikle sahaflarda bulunduğunu belirtiyor. Özellikle gençlerin kartpostal edinmeye büyük ilgi gösterdiğini ve buna yönelik çaba sarf ettiğini dile getiriyor.

HATIRALAR VE ANILARLA DOPDOLU KARTPOSTALLAR

Gökay, dükkanında arkasında yazı bulunan ve anısı olan kartpostallara da yer verdiğini belirtiyor. “Dükkanda iki tip kartpostal bulunduruyorum. Bunlardan biri tamamen eski döneme ait. 80’lerde ve 90’larda kullanılan yazılı kartpostallar da mevcut. Diğerleri ise yeni tip kartpostallar ve bunların genelini yurtdışından tedarik ediyoruz” diyor. En eski kartpostallar arasında 1940’lardan kalma bir foto kart olduğunu söyleyen Gökay, dönem kartpostalları arasında hatıraları olanların yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor. Gözünde kalan bir kartpostal mektuplaşmasının iki arkadaşın yurtdışı gezileriyle ilgili sohbeti olduğunu paylaşan Gökay, bu hikayenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını aktarıyor.