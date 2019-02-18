Eski kaymakama FETÖ’den hapis

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Osmaniye Hasanbeyli Kaymakamı Fahrettin Demir’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fahrettin Demir ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt tarafından düzenlenen “sohbet” adı altındaki toplantılara katılması, “himmet” adı altında yardımda bulunması, Hasanbeyli ilçesinde kaymakam olarak göreve başladığı 2015 yılının mayıs ayından sonra da yapıyla irtibatını koparmayarak “sohbet” toplantılarına katılması ve örgütle organik bağ kurarak FETÖ’nün mülkiye yapılanması içerisinde olduğunun anlaşılması dikkate alınarak ”silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Demir ise savunmasında, silahlı terör örgütüne üye olmadığını ve mütalaadaki hususları kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan Demir, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi talep ederim.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fahrettin Demir’i “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

TRT