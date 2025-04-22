Eski Komşusunu Vuran Kadın Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, eski komşusu F.A.’yı yaralayan S.S. adlı kadın, olaydan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalandı. Edinilen bilgilere göre, olay, Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Caddesi üzerindeki bir parkta gerçekleşti. Eski komşular olan F.A. ile S.S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın Büyümesi ve Yaralanma

Tartışmanın büyümesi ile S.S., yanında taşıdığı tabanca ile F.A.’ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omzundan yaralandığı öğrenilen F.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından S.S. olay yerinden kaçtı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı.

Yakalanma Anı

Polis ekipleri, şüpheli S.S.’yi kaçışından kısa bir süre sonra, olay yeri yakınındaki bir tuhafiyede alışveriş yaparken suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Polis otosuna bindirilirken, “ölmedi” diyerek gözyaşı döken S.S., yaşadığı duygusal anlarla dikkat çekti. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.