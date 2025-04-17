Eski Korgeneral Vadim Şamarin Mahkum Oldu

RÜŞVET CEZASI AÇIKLANDI

Rus ordusunun eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin, 440 bin dolar rüşvet alma nedeniyle 7 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Geçtiğimiz yıl Rusya’da ordunun üst düzey isimlerine yönelik başlayan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Şamarin’in cezası netleşti. Mahkeme, Şamarin’e rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis kararı verirken, askeri rütbesinin geri alınmasına ve kamu hizmetinden 7 yıl süreyle men edilmesine de hükmetti.

RÜŞVET MİKTARI AÇIKLANDI

Rusya Soruşturma Komitesi, 53 yaşındaki Şamarin’in, 2019 ile 2023 yılları arasında Ural Dağları’nda bulunan bir iletişim ekipmanları fabrikasından 36 milyon ruble (yaklaşık 440 bin dolar) rüşvet aldığını belirtti. Bu rüşvet karşılığında Şamarin’in, ilgili firmaya verilen devlet ihalelerinin değerini artırdığı ifade edildi. Rus Interfax haber ajansı, Şamarin’in suçunu kabul ettiğini duyurdu.

ORDUYA YÖNELİK YOLSUZLUK SKANDALARI

Geçtiğimiz yıl Rus ordusu üzerine yapılan rüşvet soruşturmalarında, dönemin Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Dairesi Başkanı Korgeneral Yury Kuznetsov gözaltına alındı. Ayrıca, Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi 58. Ordu eski Komutanı İvan Popov da dolandırıcılık ve rüşvet suçlaması nedeniyle tutuklandı. Ordudaki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dönemin Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı ve yeni Savunma Bakanı olarak Andrey Belousov’u görevlendirdi.