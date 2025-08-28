Eski Kulüp Başkanına Kanlı Saldırı!

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

İstanbul’da, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede dün akşam saat 21.00 sularında bir olay yaşandı. Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Sırasında Gelen Yardım Çalışmaları

Saldırgan olay sonrası hızla kaçarken, durumu görenler ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığını tespit etti. Hemen hastaneye kaldırılan Meriç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisin Soruşturma Süreci

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Tuncay Meriç’in silahlı saldırıya uğradığı anlar, kafedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Kafede maç özeti izleniyordu. Tartışma yoktu. Bir anda orta yaşta bir genç yanındaki kişiye silah doğrultarak ateş etti. Herkes kaçıştı, ben de yere yattım” ifadelerini kullandı.