Eski Manavgat Belediye Başkanı Gözaltında

MANAVGAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Aynı soruşturma kapsamında, kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğreniliyor. Şükrü Sözen’in, gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’dan Manavgat’a götürüleceği bildiriliyor.

Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmişti.

Ekonomik Politikalarda Üç Yıl Planı Açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç yıllık ekonomik yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'ın basın toplantısıyla yarın açıklanacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği Gösterileri Yasakladı

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de 10 Eylül'e kadar tüm açık hava etkinliklerini yasakladı.

