Eski Manavgat Belediye Başkanı Gözaltında

MANAVGAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
KARDEŞİ DE GÖZALTINDA
Aynı soruşturma kapsamında, kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğreniliyor. Şükrü Sözen’in, gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’dan Manavgat’a götürüleceği bildiriliyor.
Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmişti.