Eski Manavgat Belediye Başkanı Tutuklandı. Soruşturma Kapsamında Delil Elde Edildi. 10 Yıldır Rüşvet İddası Var. Şüpheliler Gözaltına Alındı. İhalelerde Usulsüzlük Tespit Edildi. Çeşitli İddialar Ortaya Çıktı

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, mahkeme tarafından tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde eski Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda yakalama kararı çıkartıldı. Sözen, 7 Eylül akşamı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Antalya’ya getirildi. Soruşturma kapsamında, Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alındı. Her iki isim adliyeye sevk edildikten sonra işlemleri tamamlandı ve sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI VE İDDİALAR

Sözen kardeşlerin tutuklandığı soruşturma hakkında ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. 27 Ağustos’ta Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran F.B., B.B. ve Ç.B., bir organizasyon şirketinin sahibi olduklarını ve ortakları Ö.E.’nin Şükrü Sözen ile anlaşarak yaklaşık 10 yıldır ‘organizasyon’ adı altında ihaleye fesat karıştırarak maddi menfaat sağladıklarını iddia etti. Beyanlarına göre elde edilen paranın yarısının Şükrü Sözen’e gittiği, etkinlik alanlarına kurulan stantlardan E.B.’nin elden para toplayarak kazanç sağladığı ve Ö.E.’nin muhasebe bölümünde çalışan A.U.’nun bu işlemleri organize ettiği belirtildi. E.B.’nin para toplama eylemine eski belediye çalışanı A.Ö.’nün de tanıklık ettiği kaydedildi.

ARALAMA VE DELİLLERİN BULUNMASI

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.B., Ö.E. ve A.U.’nun evleri ve iş yerlerinde arama yapıldı. Bu aramalarda yüklü miktarda para, değerli saatler ve dijital materyaller ele geçirildi. Manavgat Belediyesi’nden söz konusu firmanın girdiği ihalelerin talep edilmesiyle yapılan incelemelerde, organizasyon işleriyle ilgili neredeyse tüm ihalelerin bu firmada toplandığı belirlendi. İhalelere giren şirket sahipleri K.T. ve F.K.’nın, Ö.E.’nin belirlediği fiyatları teklif olarak verdikleri tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 31 Ağustos’ta gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. tutuklandı.

TEHDİT VE BASKI İDDİALARI

Cumhuriyet Başsavcılığı’na 4 Eylül’de başvuran M.A.F. ve S.Ç. ise ilçedeki bir otelin yapımında Şükrü Sözen’in S.Ç.’yi istemediğini, bu sebeple Fatih Sözen ve Ö.B. tarafından zorlandıklarını beyan etti. Manavgat Belediyesi, S.Ç.’nin ortaklıktan ayrılmaması nedeniyle otele ceza keserken, S.Ç. payını 2018 yılında M.A.F.’ye devretti. M.A.F. ve S.Ç., Fatih Sözen ve Ö.B.’nin baskıları dolayısıyla belediyenin 2024 Şubat ayında otele yıkım kararı alması ve bunun için belediye kepçesinin gönderilmesi üzerine zor durumda kaldıklarını söyledi.

RÜŞVET SUÇLAMALARI VE DELİLLER

A.C. adlı şüphelinin, Şükrü Sözen’in dönemi boyunca otelindeki imara aykırılıklar için ceza yazılmaması için Fatih Sözen’e rüşvet verdiği, bu durumu belirtmesi üzerine geçmişte rüşvet verdiğini ifade ettiği öğrenildi. Daha sonra, Nefi Kara döneminde oteline yüksek miktarda ceza yazıldığı yönünde tanık beyanlarının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili aranan Ö.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.