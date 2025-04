Eski Milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın Eşi Vuruldu

ESKİ MİLLETVEKİLİNİN AİLESİNDE TRAJEDİ

Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. Olay, İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde gerçekleşti. Eski TBMM başkanvekillerinden biri olan Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar’a silahla ateş etti.

OLAY YERİNE EKİP SEVKEDİLDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Gülay Işıklar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma tarafından gözaltına alınıp İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Can Işıklar’ın ifadesine göre, olay sırasında annesiyle tartışma yaşadı ve masa üzerindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığı öne sürüldü.

HAPSE GİRDİ

Can Işıklar, çıkarıldığı hâkimlikte ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, Can Işıklar’ın olaydan bir gün önce alkollü bir kaza geçirdiği ve bu nedenle ailesiyle arasında sorunlar yaşandığı belirleniyor. Olay günü ise, sabaha karşı 5’te eve geldiği sırada kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi. Bu tartışma sırasında, anne Gülay Işıklar’ın uyandığı ve oğlu ile “Neden sabah 5’te eve geliyorsun?” diye konuşup tartıştığı, ardından Can Işıklar’ın annesine ateş ettiği anlaşıldı.