Eski Milletvekili Kocabıyık AK Parti’den İhraç Edildi

İHRAÇ KARARI DUYURULDU

Eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na “kesin ihraç” talebiyle sevk edildiğini açıkladı. Kocabıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, parti üyeliğinden ihraç edildiğini kamuoyuna duyurdu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR

Kocabıyık, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğraf üzerinden ihraç sürecine sert bir tepki göstererek, “Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı” dedi. Ayrıca, “Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!” ifadelerini kullandı.

SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı sert sözler sarf etmişti. Kocabıyık, sosyal medya hesabında “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamaları sonrası, 22 Mart’ta AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na “tedbirli kesin ihraç” talebiyle sevk edilmişti.