Eski Milletvekili, Saldırıyı Kınadı

METİNİ KINAMA AÇIKLAMASI

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadığını duyurdu. Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan bu kalleş ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadesini kullandı.

TOPLUMSAL BARIŞA ZARAR

Açıklamasında, toplumsal barışa ve barış sürecine yapılan bu saldırıyı “hepimize indirilmiş bir tokat” olarak değerlendirmeyenleri de kınadığını belirten Metiner, “Provokatörler devrede” dedi. CHP camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Metiner, bu durumu en derin üzüntüyle karşıladığını ifade etti.