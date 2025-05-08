Eski Mobilyaları Yenileyerek Başladılar

BOYAMA HOBİSİ SANATA DÖNÜŞÜYOR

Çorum’da yaşayan iki ev hanımı, evlerindeki eski mobilyaları boyama tutkusu ile başladıkları süreçte sanatı hayatlarının bir parçası haline dönüştürdü. Kendi atölyelerini kurarak sekiz yıldır eski mobilyaları yeniden hayata kavuşturan Melike Gerçek ve Süreyya Uygur, bu süre zarfında taleplerin artmasıyla mevcut atölyelerini daha büyük bir mekâna taşımak zorunda kaldı. İki arkadaş, yalnızca mobilya yenilemekle kalmayıp, ev aksesuarları ve koleksiyon ürünleri de üretiyor, aynı zamanda meraklı kadınlara eğitimler vererek bu konuda bilgi paylaşımında bulunuyor.

İLK ADIMLAR VE DESTEKLEYEN EŞLER

Melike Gerçek, işe başladıkları günlerde bu kadar ilerleyeceklerini tahmin etmediklerini belirtiyor. “Başta bir hobi olarak görülen bu uğraş zamanla ilgimi daha da artırdı. Kurslarda yaptığımız işlerden çevremiz çok memnun kaldı, ben de evimde bazı değişiklikler yapmak istedim” diyen Gerçek, kültür merkezleri ve halk eğitim kurslarına katılarak bilgilerini geliştirdi. Eşlerinin desteği ile bir iş yeri açma fikri doğdu. “Hiç aklımızda yokken, hobi olarak başladığımız bu iş kısa sürede büyüdü” şeklinde ifade ediyor.

EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ

İki arkadaş, zamanla kadınlara eğitim vermeye de başladı. “Şimdi, evlerinde boya yapamayanlar için mekanımızı açtık. Onlar bizimle birlikte çalışarak hobilerini geliştiriyor” diyen Gerçek, bu sürecin hem kendileri hem de kadınlar için keyifli geçtiğini vurguladı. Çalıştıkları eski mobilyaları formlarını bozmadan yenilemek ise en çok ilgi gören hizmetleri arasında.

HAYAL GÜCÜ VE İNOVASYON

Süreyya Uygur, işlerinin kapsamını genişleterek mutfak dolapları ve diğer büyük parçaları evlerde de yenileyebildiklerini belirtiyor. “Bu iş, hayal gücüne çok açık. Tekniği öğrendikten sonra gerisi tamamen kişiye bağlı” diyen Uygur, sekiz yıl önce eşlerinin desteği ile başlayan bu yolculuğun, zamanla çok güzel bir noktaya geldiğini açıklıyor.