Eski Model Araç Osmangazi’de Yandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde eski bir araç alev aldı. Olay, Hamitler bölgesinde meydana geldi. Tofaş marka Şahin model araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta yanmaya başladı.

VATANDAŞIN MÜDAHALESİ

Yangın hızla büyüyerek tüm aracı sardı. Bu sırada balkonda bulunan bir vatandaş, elindeki pet şişedeki suyu aracın üzerine dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı. O anlar, kameralara yansıdı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, araç kullanılmaz hale geldi.