Eski Müdür E.C. Sahte Kimlikle Yakalandı

FETÖ ÜYESİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski ilçe emniyet müdürü E.C., sahte kimlik kullanırken yakalandı. Sivas’ın Gölova ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında FETÖ/PDY’ye üye olmak suçuyla ihraç edilen E.C.’nin, Fethiye’de bulunduğu belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda E.C. tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan E.C. üzerinde sahte kimlik ve oldukça yüksek miktarda dövizle birlikte ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen E.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

